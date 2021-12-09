الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. بيت شعر الأقصر يستضيف أمسية لـ3 شعراء

صورة الامسية
صورة الامسية

يستضيف بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية يحييها 3 من الشعراء هم الشاعر محمد السيد، والشاعر محمد العارف، والشاعر محمود عقاب، وذلك بعد غد السبت في تمام السابعة مساء.

ويعقب الأمسية حفل غنائي يحييه الفنان عبدالله جوهر والذي سينشد عددا من الأغنيات، كما يشار إلى أن الامسية ستذاع عبر المنصات الإلكترونية التابعة لبيت الشعر.

وافتتح بيت الشعر بالأقصر في الأقصر في 15 نوفمبر 2016، وهو نتاج مبادرة كريمة من الشيخ د. سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، لتحتضن المبدعين، وتسهم في النهوض بالشعر والأدب والثقافة، وتشكل فضاء ثقافياً يلتقي فيه أرباب الكلمة، وقد جاءت المبادرة تأكيدًا على قيمة الشعر والفن والجمال، وخدمةً للشعر والشعراء وارتقاءً بالذائقة الأدبية لدى محبي الشعر والإبداع وتحقيق التواصل الفاعل بين المبدعين العرب. وتستهدف بيوت الشعر استمرار الأنشطة الثقافية ودعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية.

واحتفل بيت الشعر بصدور ستة دواوين شعرية عن دائرة الثقافة بالشارقة بترشيح من بيت الشعر بالأقصر، وهي الأعمال الفائزة في مسابقة بيت الشعر السنوية للنشر: ديوان "عشب الليل" للشاعر النوبي عبدالراضي، وديوان "على باب الروح" للشاعر بهجت صميدة، وديوان "على سبيل المجاز" للشاعر محمود علي، وديوان "شاهد من رخام" للشاعر ضياء الكيلاني، وديوان "كنسرٍ على الأيام" للشاعر محمد فتحي، وديوان "نصوص الجبانة" للشاعر محمود الكرشابي.

بيت شعر الاقصر أمسية شعرية ببيت الشعر الشاعر محمد العارف الشاعر محمد السيد الشاعر محمودعقاب

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