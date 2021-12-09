الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لقاتل موظف الوحدة المحلية بأوسيم

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، سائق سيارة نقل اصطدم بموظف بالوحدة المحلية أثناء مطاردته له بعدما شاهده يلقى مخلفات الرتش بمنطقة أوسيم، ما أدى لوفاته، بالسجن المشدد 15 عامًا.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع موظف بالوحدة المحلية بعدما صدمته سيارة محملة بمخالفات البناء، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة الموظف، وكشفت التحريات أن المجنى عليه شاهد سيارة محملة بمخالفات الرتش تلقى المخلفات بمنطقة برك الخيام، وأثناء محاولة الموظف مطاردتهم، صدمه قائد السيارة ولاذ هاربا.

وتمكنت القوات من ضبط السائق ومالك السيارة والتحفظ على السيارة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، التى أحالت المتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها.

الجنايات محكمة جنايات الجيزة قسم شرطة النجدة مخلفات تحقيقات النيابة مخالفات

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