الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: إعادة النظر فى إغلاق مدارس كاليفورنيا بسبب كورونا

كاليفورنيا
كاليفورنيا

أعلنت محكمة الاستئناف الاتحادية في الولايات المتحدة أن فريقًا قضائيا من الدائرة التاسعة سيدقق في قرار كاليفورنيا بحظر حضور الحصص الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة؛ للحد من تفشي كوفيد- 19، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء الخميس.

وأتاحت الدائرة التاسعة نظرة شاملة وألغت قرار اللجنة التي أيدت حق الولاية في المطالبة بجعل التعليم في المدارس الحكومية عبر الإنترنت خلال الجائحة، لكنها خلصت إلى أن كاليفورنيا تجاوزت نطاق سلطتها إلى المدارس الخاصة.

وقالت اللجنة في 23  يوليو أن آباء طلاب المدارس الحكومية لا يتمتعون بالحق الدستوري لجعل الولاية تقدم التعليم بأسلوب معين.

أضافت اللجنة أن آباء طلاب المدارس الخاصة لهم حق أساسي في التحكم في تعليم أبنائهم واختيار مكان التعليم.

وأعلن حاكم كاليفورنيا أن التلقيح ضد فيروس كورونا سيصبح إلزاميًا لجميع التلاميذ في الولاية، إن أرادوا متابعة الدروس حضوريًا في المدارس العامة أو الخاصة.

ويعتبر القرار خطوة أولى من نوعها في الولايات المتحدة التي تجاوز عدد الوفيات فيها الجمعة عتبة 700 ألف حالة وهو عدد قياسي على مستوى العالم.

وسيطبق القرار على مراحل، على أن يشمل أكثر من ستة ملايين تلميذ في كاليفورنيا، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ على الفور، فلن يطبق القرار إلاّ اعتبارا من السنة المقبلة وفقًا للفئات العمرية التي وافقت وكالة الأغذية والعقاقير (أف دي إيه) على إعطائهم اللقاح.

ومنح لقاح فايزر/ بايوتيك موافقة كاملة للاستخدام لمن هم في السادسة عشرة وما فوق، أما بالنسبة إلى الفئة من 12 إلى 15 عامًا، فقد سمح به حتى الآن بموجب وصفة طبية فقط، ولم تصدر موافقة بعد لاستخدام اللقاح مع الأطفال الصغار.

التعليم كاليفورنيا المدارس الخاصة الجائحة كوفيد19 قرار كاليفورنيا

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وائل لطفي

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