مدير مهرجان القاهرة الدولي يكشف تفاصيل 7 ورش مسرحية

أعلن الدكتور محمد الشافعي مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلى للثقافة تفاصيل الورش التي يقدمها المهرجان في دورته المقبلة، بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان والفنان سعيد قابيل مدير المهرجان، وعدد من أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان التنفيذية.

وقال الشافعي: «يقدم المهرجان 7 ورش مسرحية تم الإعلان عنها وتقدم لها أكثر من 5 آلاف شخص من مختلف محافظات مصر، ويتم حاليا اختيار العدد المناسب لهذه الورش من المتدربين من خلال لجنة الورش التي يرأسها المخرج الكبير خالد جلال».

وأضاف: «يقدم المخرج والممثل الإيطالي دانيلو كريمونتي ورشة بعنوان «إبداع الممثل والتغييرات المشهدية»، ليقوم بتدريب المشاركين في ورشته على أساسيات لغة الجسد: التنفس المتصل بالتوتر (الجسدي والعاطفي) والإيقاع والصوت، والعلاقة مع الفضاء والعلاقة مع الآخر، كما تقدم الفنانة التونسية سيرين قنون ورشة بعنوان "التفصيل التشريحي للشخصيات" لتساعد المشاركين بتلك الورشة على استكشاف التفصيل التشريحي لجسدهم من أجل تجميع الشخصيات المختلفة التي يجسدونها في مختلف الإبداعات المسرحية على أفضل وجه.

أما الفنانة السويسرية جاردي هاتر تقدم ورشة بعنوان «فنون المهرج» للتدريب على فنون الارتجال وطرح أفكار لتطوير قصة تحمل مفاجأة للجمهور ، وتقدم المخرجة والمنتجة اللبنانية لينا خوري ورشة بعنوان : (كيفية التحضير لتجربة أداء ) ، بحيث تعمل الورشة على تدريب المشاركين لتقديم مونولوج ناجح للكاستينج، وسيكون التركيز على فهم النص والهدف منه ،وكيفية تجسيد الشخصية وإبراز الموهبة والمؤهلات المميزة للممثل، كما يقدم البولندى الكسندر يانس ورشه بعنوان ” تكنولوجيا خشبة المسرح ” والتي يتم توجيهها خصيصا لفناني المسرح من مخرجين ومدربين ومصممين، وكذلك فناني الرسوم المتحركة، ويقدم المخرج والممثل اليوناني، «ايفيدوكوموس تسولاكيديس»، ورشة بعنوان «حرفية الممثل - المشي والسقوط» التى تعتمد على التمثيل الارتجالي كما سيتعرف المشاركون على تقنيات تساعدهم على التركيز والتواصل مع الآخرين وفهم معنى "الحضور المسرحي"، بينما يقدم المخرج والممثل البولندى دانييل أرباكزويسكي ورشة تحمل عنوان "الذاكرة والحكي المسرحي" في كل من محافظتي القاهرة والإسماعيلية ، والتي تعتمد على تدريب الحركة التمثيلية بحيث يكون أساس المهام هو بناء مسارات درامية وذلك من خلال الحركة.

وأضاف الشافعي أيضا: بالإضافة للورش السبع سيتم تنظيم (ماستر كلاس) للمدربة الأسبانية ڤيرونيكا لاريوس وهي مدير مسرح الميكروتايترو بمدريد على مدار ثلاث أيام في ثلاث محافظات مختلفة وهي: القاهرة والإسكندرية والأقصر، وتتحدث خلال الماستر كلاس حول عدد من المحاور منها كيفية نشأة الميكروتياترو وشبكة الميكروتياترو حول العالم، كما ستقدم فرقة أوكرانيا (ماستر كلاس) بعنوان خبرات تمثيلية حول مسرح خاركيف الأوكراني للدراما والذي يعد أحد أقدم المسارح في أوكرانيا والمراحل التى مر بها حتى وقتنا الحاضر.