محافظ سوهاج يشهد حفل الرقابة الإدارية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور العقيد محمد شعبان، والعقيد أحمد طلعت أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين نائبا رئيس جامعة سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب المحافظ بالحضور جميعا، موجها الشكر لكافة الأجهزة الرقابية، مشيدا بالدور الوطني لهيئة الرقابة الإدارية، والجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد مسئوليتنا جميعا، فكلنا شركاء في مصلحة الوطن، لافتا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في بعض الضوابط التي تضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجال الرقابة ومن أهمها التحول الرقمي ، وميكنة الجهاز الإداري للدولة، خاصة في المديريات والوحدات المحلية، والمراكز التكنولوجية؛ لتقديم كافة الخدمات للمواطنين عن بعد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، مما يغلق العديد من أبواب الرشوة والمحسوبية والفساد.



كما تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي بعنوان حراس الوطن للتعريف بهيئة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد، كما تم عرض عدد من الفيديوهات القصيرة للتعريف بأبرز الجرائم وأوجه الفساد المختلفة، وتأثيرها على الفرد والمجتمع، كما دارت بعض المناقشات حول ضرورة التوعية للأفراد والمواطنين خاصة في فترة النشء والصغر، وفي المدارس والجامعات، وأهمية دور الأب والأم في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى أبنائهم.



وفي نهاية الحفل، قام العقيد محمد شعبان، والعقيد أحمد طلعت أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، بالرد على تساؤلات واستفسارات الحضور، مؤكدين أن الرقابة الإدارية شريك أساسي لجميع أجهزة المحافظة لتحقيق مصلحة الوطن ومكافحة الفساد.