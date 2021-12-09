قصة وأحداث مسلسل «موضوع عائلي» بطولة ماجد الكدواني

يواصل النجم ماجد الكدواني تألقه بأحدث أعماله الدرامية «موضوع عائلي» ويعرض على إحدى المنصات الرقمية ويعد أول بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية.

وحقق مسلسل «موضوع عائلي» نجاحا كبيرا وردود أفعال قوية لدى الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد انطلاق أولى حلقات العمل يوم 25 نوفمبر الماضي بالرغم من طرحه إلكترونيا فقط وليس على شاشات التلفزيون.

قصة وأحداث مسلسل «موضوع عائلي»

وتدور قصة وأحداث مسلسل «موضوع عائلي» في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول الفنان ماجد الكدواني ويجسد دور طباخ مشهور يدعى «إبراهيم» وكان متزوجا من الفنانة أمينة خليل وتظهر كضيفة شرف في دور «ليلى» وتوفيت وهي في سن الشباب ويجسد والدها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الذي ظهر في الحلقات الأولى بشخصية رجل أعمال كبير ويمتلك العديد من المنتجعات والشركات السياحية وطلقها بالإجبار من إبراهيم بسبب عدم حبه لها وظلت خارج مصر لمدة تجاوزت الـ 25 عاما.

وتعرض عبد الرحمن أبو زهرة إلى وعكة صحية شديدة وقابل ماجد الكدواني وهو في فراش الموت ليفجر له مفاجأة قلبت الأحداث رأسا على عقب وهي إنه لديه ابنة وتجسدها الفنانة ياسمين رئيس من ابنته “ليلى” وقام بإخفاء هذا الخبر عليه طيلة هذه السنوات، لكنه اضطر أن يبلغه بهذا الخبر قبل وفاته كي يكون وصيا على ثروتها خوفا من طمع وجشع خالها “خالد” ويجسد دوره الفنان محمد شاهين.

وتفاجأ ماجد الكدواني بهذا الخبر مضطرا أن يكون وصيا على ابنته، لكنه أخفى عليها بأنه والدها بسبب الصورة السيئة التي صدرها جدها عبد الرحمن أبو زهرة عنه بسبب كره لها وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل موضوع عائلي

مسلسل “موضوع عائلي” يشارك في بطولته بجانب النجم ماجد الكدواني كل من: