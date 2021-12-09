«كيف حذر لقمان الحكيم ابنه من الشيطان؟».. على جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن لقمان الرجل الحكيم، قدم لابنه العديد من النصائح التي ينبغي أن يتبعها في حياته، حيث قال لقمان الحكيم لابنه: «يا بني اختر المجالس على عينك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالمًا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلًا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم، وإذا رأيت قومًا لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تكن عالمًا لا ينفعك علمك، وإن تكن جاهلًا زادوك غيا، ولعل الله يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم» .

وتابع"جمعة": ومن ضمن النصائح التي قدمها لقمان لابنه، :"يا بني ارج الله رجاءً لا تأمن فيه مكره، وخاف الله مخافة لا تيأس بها رحمته، وأكثر من قول : رب اغفر لي، فإن لله ساعة لا يُردُّ فيها سائل، وإذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريبة فأغلبه باليقين، وإذا جاءك من قبل السآمة فأغلبه بذكر القبر والقيامة، وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فأخبره أن الدنيا مفارقةُ متروكة".

وأشار إلى أن هناك الكثير من الوصايا التي نصح بها لقمان ابنه فقد جاءت في القرآن الكريم منها قوله تعالى: {وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لا تشرك باللّه إنَّ الشرك لظلم عظيم}.

“لقمان” كان رجلاً حكيما، ذُكر في القرآن وأطلق اسمه على سورة من سوره وهى "لقمان"، وعاصر سيدنا داود عليه السلام، وعرف بالحكيم، ولد وعاش في بلاد النوبة.

وصايا لقمان هي إحدى القصص القرآنية التي تتكلم عن حكمة لقمان، ويعتبر ويتعظ بها المسلمين حتى الآن، وفسرها كثير من المفسرين وعلماء الأمة.