السيناريست زينب عزيز تشارك الأطفال احتفالاتهم باليوم العالمى لذوى الهمم

شارك المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز الأطفال ذوي الهمم احتفالاتهم باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

وقامت السيناريست زينب عزيز بقضاء يوم مع الأطفال من ذوي الهمم بمركز الثقافة السينمائية، وتضمنت العديد من الفعاليات الفنية.

بدأت الاحتفالية باستقبال الأطفال الموهوبين من ذوي الهمم ودخولهم المركز على أنغام الفنون الشعبية ورقصة التنورة التي أداها الطفل الموهوب خالد، ثم قامت زينب عزيز بجولة داخل مكتبة مركز الثقافة السينمائية التاريخية العريقة بمصاحبتهم، والاستماع لهم.

عرض خلال اللقاء فيلم «أوني والحمل»، وتم تكريم الاطفال المميزين من ذوي الهمم ومنحهم هدايا وميداليات.

السيناريست زينب عزيز تشارك الاطفال احتفالاتهم باليوم العالم

السيناريست زينب عزيز تشارك الاطفال احتفالاتهم باليوم العالم

السيناريست زينب عزيز تشارك الاطفال احتفالاتهم باليوم العالم