غلق جزئي لمنزل شارع مراد بكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة البدء في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، حيث سيتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسى لجسم الكوبري، مما يستلزم غلق جزئي لمنزل شارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة لمدة ثلاثة أيام تبدأ في الساعة الــ 12 من صباح الجمعة 10/12/2021 وتنتهي في الــ 5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 على مدار 24 ساعة بالتناوب خلال الفترة المحددة دون تعطيل لحركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدي المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.