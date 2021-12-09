وزير التعليم العالى يترأس الجلسة الختامية للمؤتمر العام للإيسيسكو

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ١٤ للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيكو)، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يومي ٨ - ٩ ديسمبر ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته، أكد الوزير نجاح المؤتمر العام في دورته الـ ١٤؛ بفضل الجهود المبذولة من العمل المكثف، والذي أثمر عن توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة، والتعاون بين الإيسيكو وعدد من الشركاء، والتي نأمل بأن يستفيد منها عدد كبير من الدول الأعضاء.

وأشار عبد الغفار إلى تسليم جائزة الإيسيكو - حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، وكذا الإعلان عن النسخة القادمة من الجائزة، لافتاً إلى مناقشة البنود الخاصة بجدول أعمال المؤتمر العام، والمصادقة على القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دوراته الثلاث السابقة، وهي الدورة الـ 40 التي انعقدت في أبوظبي بصلاحيات المؤتمر العام، والدورة الـ 41 التي انعقدت افتراضيًا مارس الماضي، والدورة الـ 42 التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير التعليم العالي عن شكره وتقديره للدول الأعضاء بمنظمة الإيسيكو، لما بذلوه من جهد للحرص على المشاركة والتعاون معًا لإنجاح أعمالها، كما وجه الشكر أيضاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على مجهوداتها المتميزة في الإعداد لأعمال هذا المؤتمر، وكذلك لفريق عمل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما يقدمونه من جهدٍ وعملٍ دؤوب لأجل المصلحة العامة.

وفي كلمته، أعرب د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيكو عن شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة وتشريفه للمؤتمر، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وكذا توجيه الشكر للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بأمانة د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، ود. محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي.

وخلال الجلسة الختامية، تم اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيكو، وكذلك الاتفاق على عقد المؤتمر العام في دورته الـ ١٥ في ديسمبر ٢٠٢٥ بمقر المنظمة بالمغرب، بالإضافة إلى المصادقة على قرارات الدورات السابقة ٤٠ - ٤١ - ٤٢.