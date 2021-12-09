الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى يترأس الجلسة الختامية للمؤتمر العام للإيسيسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ١٤ للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيكو)، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يومي ٨ - ٩ ديسمبر ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته، أكد الوزير نجاح المؤتمر العام في دورته الـ ١٤؛ بفضل الجهود المبذولة من العمل المكثف، والذي أثمر عن توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة، والتعاون بين الإيسيكو وعدد من الشركاء، والتي نأمل بأن يستفيد منها عدد كبير من الدول الأعضاء.

وأشار عبد الغفار إلى تسليم جائزة الإيسيكو - حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، وكذا الإعلان عن النسخة القادمة من الجائزة، لافتاً إلى مناقشة البنود الخاصة بجدول أعمال المؤتمر العام، والمصادقة على القرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي في دوراته الثلاث السابقة، وهي الدورة الـ 40 التي انعقدت في أبوظبي بصلاحيات المؤتمر العام، والدورة الـ 41 التي انعقدت افتراضيًا مارس الماضي، والدورة الـ 42 التي استضافتها جمهورية مصر العربية.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير التعليم العالي عن شكره وتقديره للدول الأعضاء بمنظمة الإيسيكو، لما بذلوه من جهد للحرص على المشاركة والتعاون معًا لإنجاح أعمالها، كما وجه الشكر أيضاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة على مجهوداتها المتميزة في الإعداد لأعمال هذا المؤتمر، وكذلك لفريق عمل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما يقدمونه من جهدٍ وعملٍ دؤوب لأجل المصلحة العامة.

وفي كلمته، أعرب د. سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيكو عن شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة وتشريفه للمؤتمر، كما وجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وكذا توجيه الشكر للجنة الوطنية المصرية لليونسكو بأمانة د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو، ود. محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي.

وخلال الجلسة الختامية، تم اعتماد أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيكو، وكذلك الاتفاق على عقد المؤتمر العام في دورته الـ ١٥ في ديسمبر ٢٠٢٥ بمقر المنظمة بالمغرب، بالإضافة إلى المصادقة على قرارات الدورات السابقة ٤٠ - ٤١ - ٤٢.

التعليم العالي العاصمة الإدارية رئيس الجمهورية العاصمة الإدارية الجديدة الجلسة الختامية البحث العلمي خالد عبدالغفار العالم الإسلامي التعليم العالي والبحث العلمي الدورة الـ 42 منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة المجلس التنفيذي العاصمة الإدارية الجديد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

رئيس «الصناعات الكيماوية»: 10 أسواق جديدة فتحت أبوابها لنا بعد رئاسة «الكوميسا»

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين غيمة تقود العالم!

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)