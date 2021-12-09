الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق بممر تجارى في شارع السنترال بالفيوم

حريق بممر تجاري بشارع
حريق بممر تجاري بشارع السنترال بالفيوم

اندلع حريق منذ قليل بممر تجاري بشارع السنترال التابع لبندر الفيوم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل وصوله لباقي المحلات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود مفتاح، مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي عن نشوب حريق بممر تجاري بشارع السنترال.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم، وتبين من خلال المعاينة الأولية نشوب حريق ولا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات وأدى الحريق إلى خسائر بأحد مخازن البلاستيك بالممر.

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حريق بممر تجاري بشارع السنترال بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحافظة الفيوم، حكمها في واقعة اتهام (ع.أ.ر)، من مركز إطسا، المتهم بقتل زوجته وأبنائه الستة، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، في الواقعة، بعد اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة أمام المحكمة في 5 أكتوبر الماضي الإعدام شنقاً.

كانت المحكمة، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وفوميل لبيب، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي، قد أصدرت حكمها في 5 أكتوبر الماضي، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع رأيه والنطق بالحكم، في جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد في ديسمبر الجاري، لإدانة المتهم بارتكاب الواقعة.

كانت المحكمة، بدأت نظر الدعوى، في أكتوبر الماضي، في أولى جلساتها، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 5 أكتوبر، لانتداب محام، من أجل الدفاع عنه.

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حريق بممر تجاري بشارع السنترال بالفيوم

ترجع وقائع، القضية إلى إقدام المتهم (عما د.أ. ر- ٣٤ سنة)، صاحب مخبز، ومقيم بقرية معجون بمركز إطسا، على قتل زوجته، (مها عبدالباسط عبدالفتاح)، وأبنائه (أحمد، ومحمد، وآلاء، وبلال، ويوسف، ومعتصم)، بسبب تراكم الديون عليه، وتفكيره في الانتحار، فقرر التخلص منهم أولا حتى لا يعانون في الدنيا بعد انتحاره، ووضع خطة للتخلص منهم، بأن وضع دواء مخدرا في عصير، وأعد سلاحا أبيض عبارة عن سكين، وراقبهم حتى شربوا العصير، وخلدوا إلى النوم، ثم ذبحهم بالسكين، وبدأ بزوجته التي قاومته، فسدد لها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أولاده واحدا تلو الآخر حتى أزهق أرواحهم، طبقا للتحقيقات.

كما أضرم النيران في عقار مملوك له، وهو محل تجاري وذهب إليه قاصدا إزهاق روحه، إلا أنه تم القبض عليه، بهذا العقار، وقررت نيابة الفيوم، إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات.

عاجل حريق بممر تجاري بشارع السنترال الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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