الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

خطيب: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الكل

الشيخ اشرف الفيل
الشيخ اشرف الفيل

قال الشيخ أشرف الفيل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الكل.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك، أنه وردت أحاديث عديدة في فضل من صلى على جنازته مائة أو أربعون رجلًا، من ذلك ما رواه أحمد وغيره عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَة صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ».

كما ورد في فضل صلاة الجنازة أيضًا، ما روى عن مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ».

بينما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:«مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ» رواه مسلم.

الشيخ اشرف الفيل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف صلاة الجنازة فرض كفاية حكم صلاة الجنازة وفضلها عائشة رضى الله عنها رسول الله صلى الله

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