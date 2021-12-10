«انقلبت السيارة وبقينا فى الوحل».. مريم فخرالدين تحكى حادثًا مأساويًا بسبب الشتاء

فصل الشتاء من الفصول التي لا يحبها أهل الفن، وهناك الكثير من الحوادث في هذا الشهر كان بعضها قد يودي بحياة الفنانين، ونظرا لأن عملهم يقتضي منهم الخروج في أي جو والسفر رغم كل شيء، لكنهم عانوا كثيرا بسبب هذا الفصل، وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة الكواكب تحكي النجمة مريم فخر الدين عن حادث مأساوي بسبب فصل الشتاء.

تقول مريم فخر الدين: "دعتني صديقة ليست من الوسط الفني لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الفيوم، فاشترطت عليها أن تبدأ رحلتنا بعد منتصف الليل حتى أنتهي من عملي في الأستوديو، وفي الموعد المحدد مرت علي بسيارتها وانطلقنا إلى الفيوم.

تكمل مريم فخر الدين: “وبينما نحن في الطريق انهالت الأمطار بغزارة وتعثرت السيارة في الطريق، وانحرفت إلى جانبه حيث اختلطت الرمال بالأوحال، وحاولت صديقتي أن تشق الطريق وسط الوحل ولكن حدث فجأة أن دارت عجلة القيادة بسرعة ولم نشعر إلا وقد انقلبت السيارة بنا على جانبها، صرخنا ونحن نتخيل أن الموت قد اقترب منا، ولكن لم يحدث لأي منا اي إصابة، فجاهدنا حتى خرجنا من السيارة لنقف تحت المطر الغزير، ونسمع عويل الذئاب من حولنا، وتملك الخوف منا ولكني في قرارة نفسي كنت مطمئنة إلى أن كل شئ سيمر بسلام”.

وتواصل مريم فخر الدين: “كانت صديقتي في حالة يرثى لها فرحت أحاول التسرية عنها وأخذنا نضحك حتى أقبلت سيارة، فأشعلنا عودا من الثقاب ليلمحنا من فيها، وفعلا توقفت السيارة وركبنا فيها إلى الفيوم”.

وفي الأخير تقول مريم فخر الدين: “وصلنا بالفعل إلى الفيوم وقضينا ليلتنا نفكر فيما حدث لنا، وفي الصباح الباكر تواصلت صديقتي مع ميكانيكي وأقنعته بأن يسافر معنا إلى حيث السيارة التي تركناها بالأمس، وعدنا بالفعل إلى سيارة صديقتي ورجعنا بها للفيوم”.

