الكاظمى: الشعب العراقى هزم إرهاب داعش دون أن يفرط بالديمقراطية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكريًا وأخلاقيًا دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان أن الكاظمي، شارك اليوم في افتتاح قمة القادة من أجل الديمقراطية التي أقيمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها موقف العراق ونهجه المتمسك بالديمقراطية كوسيلة مثلى لتحقيق الحكم الرشيد".

أضاف، أن أعمال القمة شهدت مناقشة الواقع الديمقراطي على مستوى العالم، وعددا من القضايا الخاصة بهذا الشأن، وسبل تعزيز آليات الحكم الديمقراطي، وشهدت القمة تبادل الآراء بين القادة المشاركين، واستعراض أهمّ التحديات التي تواجه العالم المتحضر وسبل معالجتها"، لافتًا إلى أن "القمة قد افتتحت أعمالها اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمشاركة زعماء وممثلي أكثر من مئة دولة".

وقال رئيس الوزراء العراقي في كلمته، إن "الديمقراطية الناشئة في العراق واجهت تحدي الإرهاب الوحشي الذي حاول فرض إرادته، لكن الشعب العراقي هزم إرهاب داعش وغيرها عسكرياً وأخلاقياً، دون أن يفرط بفكرة الديمقراطية".

ودعا الكاظمي زعماء القمة إلى "تطوير منظور أوسع للديمقراطية يقرن بالعمل الدولي المشترك، ويشتمل على دعم التنمية المستدامة في البلدان النامية على وجه الخصوص".