الداخلية العراقية: حريصون على حقوق الإنسان ومتابعة كل ما يتعلق بكرامته

أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، حرص بلاده على حقوق الإنسان ومتابعة لكل ما يتعلق بكرامة الإنسان.

ذكر بيان للوزارة، بحسب وكالة أنباء "نينا" العراقية، أن مديرية حقوق الإنسان بالتعاون مع دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية عقدت، الخميس، مؤتمرها السنوي تحت شعار (باحترام حقوق الإنسان تتقدم الدول وتنهض الشعوب)، بحضور العديد من الشخصيات، والجهات ذات العلاقة".

وأكد الغانمي في كلمة بالمؤتمر "أن وزارة الداخلية أمينة على حقوق الإنسان ومتابعة لكل ما يتعلق بكرامة الإنسان"، مشددًا على "أن العراق أصبح نبراسًا في مجال تطبيق حقوق الإنسان".

أشار الوزير إلى أن عصابات داعش الإرهابية عمدت إلى انتهاك حقوق الإنسان من خلال تعرضها للمواطنين العراقيين، إلا أن أبناء شعبنا بجميع أطيافه وقواتنا الأمنية البطلة تمكنوا من محاربة هذه الانتهاكات والتغلب عليها".

وبين الغانمي أن وزارة الداخلية عملت على اتخاذ العديد من الخطوات المتعلقة بحقوق الإنسان من بينها مشروع إرساء العدالة الجنائي المعني بكيفية تعامل المنتسبين مع الموقوفين وإعطاء حقوقهم".

أضاف "أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية متواصلة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وأقامت العديد من ورش العمل عن هذا الموضوع، كما تم إدخال حقوق الإنسان ضمن الدراسات في وزارة الداخلية من بينها المتعلقة برسائل الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بأنها الوسيط بين المواطنين والأجهزة الأمنية كافة، موضحًا "أن وزارة الداخلية تعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة العدل لرصد أي مخالفة".