الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إمام بالأوقاف: «وصفة دينية» للتوسل إلى الله طلبًا للذرية الصالحة

الدعاء
الدعاء

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن هناك وصفة دينية لمن تأخر في الإنجاب.

وأضاف في مقطع مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من يريد أن يرزقه الله بالذرية الصالحة وتأخر في الإنجاب، عليه أن يغتسل ويتوب إلى الله عز وجل"التوبة والاغتسال"، ثم بعد ذلك يصلى ركعتين قضاء حاجة بالدعاء الخاص بها وهو: "لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

وتابع أبو بكر: ويتحرى المسلم ليلة الجمعة، ويفضل أن يفعل هذا على مدار 7 أيام جمعة متتالية، وعند الانتهاء من الصلاة بنية قضاء الحاجة، يجلس ويستغفر الله ويصلى على النبي الحبيب، ثم يقرأ سورتي يس ومريم كاملتين، ويقول:"رب هب لى من الصالحين" 100 مرة، و"رب لا تذرني فردًا وانت خير الوارثين"، 100 مرة ، ثم يختم بالصلاة على النبي. 

وأوضح أن الذرية من باب الوهب، وليست من باب الرزق، فباب الرزق ربما لا يرزق إلا أهل الطاعة، ولكن باب الوهب لمن شاء الله سواء أهل طاعة أو غيره.

الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الإنجاب ولاية العلم والصلاح ركعتين قضاء حاجة سبحان الل 7 جمع متتالية الصلاة على النبي باب الرزق

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