الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز عاطل للتحريات عقب ضبطه وبحوزته مخدر الشادو بكرداسة

الشادو
الشادو

أمرت نيابة كرداسة بشمال الجيزة، حجز عاطل 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث لتحديد نشاطه الإجرامي عقب ضبطه بمخدر الشادو بكرداسة، كما أرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الجنائي بفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم ضبط بحوزته على 12 كيسا من مخدر الشادو، وهاتف محمول، وسلاح أبيض (مطواة).

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الشادو، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على مخدر الشادو عقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو معدة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

الجيزة قانون النيابة قسم شرطة كيمياء اجراءات المباحث محمول ضبط

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