الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فستان بـ2000 يورو.. تفاصيل إطلالة الظهور الأول لـ«ياسمين عبدالعزيز»

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خطفت النجمة ياسمين عبدالعزيز، قلوب المشاهدين، في أول ظهور لها مع الإعلامية منى الشاذلي، بعد الأزمة الصحية التى تعرضت لها على مدار شهور.

وقالت النجمة ياسمين عبدالعزيز: "أنا مش بخاف من الموت، وإني أروح عند ربنا بالنسبالي أحسن من الحياة اللي عايشينها دلوقتي"، وأكملت حديثها وهى تبكي: "كل مشكلتي كانت في ولادي مش عايزة أسيبهم كدا"، مما تأثر الكثير من الجمهور، عند رؤيتهم نجمتهم المفضلة تروي تجربة مرض قاسية حلت بنجمتهم المفضلة.

واهتم محبي النجمة ياسمين عبدالعزيز، بإطلالتها التي وصفوها بالأنيقة، ولهذا نستعرض في السطور التالية، تفاصيل الظهور الأول لـ “ياسمين عبدالعزيز”.

ياسمين عبد العزيز

إطلالة ياسمين عبد العزيز 

أطلت النجمة ياسمين عبد العزيز، بإطلالة أنيقة، خلال ظهورها الأول، حيث ارتدت فستانًا أحمر اللون، مُزينًا برسمة "التايجر" بأكمام طويلة، ونسقت معه حزام عريض على خصرها، لتبدو أكثر رشاقة، فيما جعلت شعرها بستايل "وايفي"، ولم تتكلف فى وضع المكياج.

ياسمين عبد العزيز

ما سعر الفستان؟

تميز فستان ياسمين عبد العزيز، بالأناقة ومع البحث عن ثمنه على موقع دار الأزياء الشهيرة، تبين أن تمنه  1950 يورو، أما الحزام من نفس دار الأزياء وثمنة حوالي 500 يورو، لتكون التكلفة الاجمالية لإطلالة ياسمين حوالي 2500 يورو، ما يعادل 35 ألف جنيه مصري.

ياسمين عبد العزيز

رحلة ياسمين عبد العزيز مع المرض

وبدأت رحلة دخلت ياسمين عبدالعزيز في وعكتها الصحية، منذ 11 يوليو الماضي، حينما أجراء عملية جراحية، ليفاجأ الجمهور، زوجها أحمد العوضى، في 17 يوليو، عن تأخر حالتها الصحية، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلًا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم".

وروت ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، من لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، تجربتها في المرض، وكيف ساءت حالتها نتيجة خطأ طبي بعد خضوعها لجراحة نسائية، حيث بكت ياسمين عبدالعزيز، وهي تعبر عن شعورها حينما الذي كان يقترب من الموت.

ياسمين عبد العزيز

وفي الجزء الثاني من اللقاء، يشاركها  زوجها الفنان أحمد العوضي في أول ظهور إعلامي لهما سويا، حيث سيروي العوضي أزمة زوجته، وكيف تجاوزا معَا رحلتهما مع الألم والمرض.

ياسمين عبد العزيز منى الشاذلي Dolce Gabbana برنامج معكم فستان

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وائل لطفي

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