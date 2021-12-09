غلق شارع العباسية.. خدمات مرورية لتنفيذ المرحلة الثالثة من «محور الفردوس»

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال محور الفردوس المرحلة الثالثة بشارع أحمد سعيد، لتنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى، الأمر الذى يستلزم غلق كلي لشارع العباسية عند تقاطعه مع شارع أحمد سعيد "المتجه من العباسية إلى ميدان الجيش"، اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 10/12 وحتى السادسة صباحًا السبت الموافق 11/12/2021، مع تحويل حركة المرور يسارًا تجاه ميدان عبده باشا.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.