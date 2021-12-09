رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يفتتح منتدى الأعمال المصرى المجرى ببودابست

افتتح المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري المجري، بالعاصمة المجرية بودابست، بحضور المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، ونائب وزير الخارجية والتجارة المجرية، والرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات المجرية، وممثلي أكثر من 50 شركة مجرية ومصرية.

وبحسب بيان لمحلس الوزراء، قبل قليل، استعرض المستشار محمد عبدالوهاب جهود الهيئة العامة للاستثمار في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية وفقاً للقطاعات والمناطق التي تستثمر فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الدولة، مؤكدا انفتاح الحكومة المصرية على كافة مقترحات المستثمرين المجريين لزيادة استثماراتهم في مصر.

ودعا عبد الوهاب المستثمرين من البلدين لبحث آفاق وفرص الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين لتحفيز النمو الحقيقي وتوفير فرص العمل، وشدد على اهمية الشراكات الجادة مع الشركات المصرية لما لها من خبرة في السوق المصرية ونفاذها إلى الأسواق العربية والافريقية، ومالها من مردود إيجابي في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وبحث الحضور خطوات تحفيز الاستثمارات المُشتركة حتى تصل للمستوى المأمول المُعبر عن إمكانات الدولتين، وحجم العلاقات الثنائية، والاستفادة من الشراكات الناجحة بين الجانبين، كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال المنتدى عرضًا تفصيليًا بجهود تحسين مناخ الاستثمار من تشريعات وإجراءات تنفيذية وحزم تحفيزية، تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة، مكنت مصر من تصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار في قارة أفريقيا.

يذكر أن المستشار محمد عبدالوهاب بدأ جولة لعدد من الدول الإفريقية بدأت بزيارة دولة تنزانيا الاتحادية وشهدت زخما كبيرا، وانتقل بعدها لزيارة دولة المجر، يشاركه الزيارة وفد كبير من المسئولين ورجال الأعمال.