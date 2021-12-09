«التنظيم والإدارة»: لا تعيينات جديدة في الحكومة إلا بمسابقة إلكترونية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية انطلاقًا من حرصها على بناء القدرات والاستثمار فى البشر.

وأضاف الشيخ أن خطة الإصلاح الإداري تستهدف بشكل أساسى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة، استنادًا إلى مجموعة من العاملين الأكفاء، مضيفًا أن خطة الإصلاح تضم 5 أركان هى الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي وبناء قدرات، وتكامل قواعد البيانات والتحول الرقمي، وأخيرًا تحسين الخدمات العامة.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الإدارى دون الاستثمار فى البشر، عن طريق وضع ضوابط ومعايير صارمة لانتقاء المعينين الجدد فى الجهات الحكومية من خلال مسابقة مركزية إلكترونية تقيس الجدارات والقدرات بما لا يسمح بأي شكل من أشكال الواسطة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة العاملين القدامى ورفع شأن الجهاز الإدارى للدولة.

جاء ذلك خلال حفل تخرج نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعدد 404 من موظفين الحكوميين الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة أسلسكا، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة قيادات شركات القطاع العام المصرية، والدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة أسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة أسلسكا مصر والدكتورة فرنواسز كروز، المدير الأكاديمي بجامعة أسلسكا باريس.

َوتقدم جامعة أسلسكا مصر منحًا جزئية وكلية لدرجات الدبلوم العام والماجستير في مجال ريادة الأعمال، بالتعاون مع الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية، من خلال شركائها بوزارات التخطيط والتعليم العالى والشباب والرياضة.

ويأتي حفل التخرج في إطار المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات؛ والتي تهدف إلى تكوين قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية، كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري للدولة، وذلك من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات المختلفة.