فرح الزاهد وشاهين ينضمان لمسلسل «سوشيال»

انضمت فرح الزاهد ومطرب الراب شاهين إلى أسرة مسلسل «سوشيال» بطولة النجم أحمد زاهر وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ونشرت الفنان فرح الزاهد على استوري انستجرام، صورة تجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز ومطرب الراب شاهين.

مسلسل «سوشيال» تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عناني، وإسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين تأليف محمد جلال في اولى تجاربه الدرامية، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.