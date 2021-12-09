الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد عزمى يشارك فى حكاية «أوضة وصالة» من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

أبطال حكاية أوضة
أبطال حكاية أوضة وصالة

قال الفنان الشاب محمد عزمي إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد عبدالعزيز في حكاية «أوضة وصالة» من الموسم الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك». 

وأكد «عزمي» في تصريحات لـ«الدستور» أن السيناريست عمرو محمود ياسين اختاره للمشاركة في بطولة حكاية «أوضة وصالة». 

وأضاف أن دوره في العمل مختلف تماما عن الأعمال التي سبق وأن قدمها على الشاشة. 

ولن يقتصر ظهوره في حكاية «أوضة وصالة» على مشهد أو اثنين،وإنما ستكون مساحة دوره أكبر ويلعب دورا رئيسيا ومحركا للأحداث. 

وشكر محمد عزمي القائمين على مسلسل «نصيبي وقسمتك» على اختياره والثقة في قدراته التمثيلية. 

حكاية أوضة وصالة مسلسل نصيبي وقسمتك موعد عرض حكاية أوضة وصالة أوضة وصالة من مسلسل نصيبي وقسمتك الفنان الشاب محمد عزمي

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