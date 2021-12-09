انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى

قالت وزارة العمل في الولايات المتحدة إن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي انخفض إلى أدنى مستوى خلال 52 عامًا.

وأشارت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، إلى أن هذا الانخفاض دليل على تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة من الركود الذي تسبب به فيروس كورونا العام الماضي.

وأوضحت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن طلبات الإعانة ضد البطالة تراجعت بمقدار 43 ألفًا لتصل إلى 184 ألف الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر 1969.

ويذكر أن وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 425 ألف طلب، وواصل عدد طلبات إعانة البطالة تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس من العام الماضي عندما سجل 256 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 458750 طلبًا مقابل 504750 طلبًا في الأسبوع السابق.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة تراجع أيضًا بواقع 96 ألف طلب، ليصل إلى 3.642 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 2750 طلبًا، ليصل إلى 3.675 مليون طلب، مقابل 3 ملايين و677750 طلبًا في الأسبوع السابق عليه وفقًا للبيانات المعدلة.

وقد توقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 621 ألف وظيفة خلال شهر مايو الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 266 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي، ومن المتوقع أيضًا تراجع معدل البطالة خلال الشهر الجاري إلى 5.9% مقابل 6.1% خلال أبريل الماضي.