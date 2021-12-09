الانتهاء من تركيب مظلة لحماية الرسوم الجدارية بالدير الأحمر بسوهاج

أنهى قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي أعمال تركيب مظلة لحماية الرسوم الجدارية الأثرية الموجودة على جدران كنيسة الدير الأحمر بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن مركز البحوث الأمريكي قام بإعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالمظلة من خلال معرفة اتجاه الأمطار وأشعة الشمس بما يضمن الحفاظ على الرسوم الجدارية الأثرية بالدير وحماية ألوانها من عوامل التعرية المختلفة وبما لا يحجب رؤيتها عن زائري الدير، بالإضافة إلى عمل نظام إضاءة لها، لافتا إلى أن أعمال الدراسات الخاصة بالمظلة استغرقت نحو عام كامل في حين تم الانتهاء من تركيبها خلال شهر.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدير الأحمر مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم ١٠٣٥٧ لسنة ١٩٥١م.

ويعود تاريخ بنائه الى أوائل القرن الرابع الميلادي حيث أنشأه الأنبا بشاي بغرب سوهاج، ويعتبر من أهم الأديرة التى شيدت في العصور المسيحية المبكرة.

وسمي بالدير الأحمر بسبب استخدام الطوب الأحمر في بنائه بالإضافة إلى استخدام الحجر الجيري والأعمدة الجرانيتية.

كما يتميز الدير بوجود رسومات جدارية لقديسين وصلبان بصحن الكنيسة بداخله نفذت بأسلوب التمبرا.

وتعمل وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الأخيرة على انتهاج نهجاً جديداً وهو الاهتمام بتعزيز تجربة الزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال إضفاء البرامج الثقافية والخدمات الترفيهية لتكون الزيارة ثرية وممتعة ويتخللها سبل الراحة للزائرين بمختلف أعمارهم، لتشجيع الزيارات المتكررة وجعل المواقع الأثرية واجهة سياحية جاذبة.

وتشهد كافة المواقع الأثرية تطويرا فى الخدمات من مرافق ومواقف انتظار الأتوبيسات السياحية وتقديم المزيد من الخدمات.