الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الانتهاء من تركيب مظلة لحماية الرسوم الجدارية بالدير الأحمر بسوهاج

تركيب مظلة
تركيب مظلة

أنهى قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكي أعمال تركيب مظلة لحماية الرسوم الجدارية الأثرية الموجودة على جدران كنيسة الدير الأحمر بمحافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن مركز البحوث الأمريكي قام بإعداد الدراسات اللازمة الخاصة بالمظلة من خلال معرفة اتجاه الأمطار وأشعة الشمس بما يضمن الحفاظ على الرسوم الجدارية الأثرية بالدير وحماية ألوانها من عوامل التعرية المختلفة وبما لا يحجب رؤيتها عن زائري الدير، بالإضافة إلى عمل نظام إضاءة لها، لافتا إلى أن أعمال الدراسات الخاصة بالمظلة استغرقت نحو عام كامل في حين تم الانتهاء من تركيبها خلال شهر.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدير الأحمر مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالقرار الوزارى رقم ١٠٣٥٧ لسنة ١٩٥١م.

ويعود تاريخ بنائه الى أوائل القرن الرابع الميلادي حيث أنشأه الأنبا بشاي بغرب سوهاج، ويعتبر من أهم الأديرة التى شيدت في العصور المسيحية المبكرة.

وسمي بالدير الأحمر بسبب استخدام الطوب الأحمر في بنائه بالإضافة إلى استخدام الحجر الجيري والأعمدة الجرانيتية.

كما يتميز الدير بوجود رسومات جدارية لقديسين وصلبان بصحن الكنيسة بداخله نفذت بأسلوب التمبرا.

وتعمل وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الأخيرة على انتهاج نهجاً جديداً وهو الاهتمام بتعزيز تجربة الزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال إضفاء البرامج الثقافية والخدمات الترفيهية لتكون الزيارة ثرية وممتعة ويتخللها سبل الراحة للزائرين بمختلف أعمارهم، لتشجيع الزيارات المتكررة وجعل المواقع الأثرية واجهة سياحية جاذبة.

وتشهد كافة المواقع الأثرية تطويرا فى الخدمات من مرافق ومواقف انتظار الأتوبيسات السياحية وتقديم المزيد من الخدمات.

سياحة المجلس الأعلى للآثار قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية محافظة سوهاج متاحف الآثار الإسلامية والقبطية البرامج الثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

«تنظيم الاتصالات»: تعاقد كبار السن على خدمات الإنترنت الثابت بالمنزل مجانًا

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر بالخطوات

مهمة للغاية.. مدبولى يكشف مطالب رئيس وزراء لبنان خلال زيارته إلى مصر

«التنظيم والإدارة»: لا تعيينات جديدة في الحكومة إلا بمسابقة إلكترونية

الشهود في قيام سيدة بالتعري في بلكونة بالتجمع: «بتغوي طلاب الجامعة»

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

الطابور المسحور

د هند جاد

أميز النساء

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

إعمار غزة وحل الدولتين.. تفاصيل مباحثات شكري ونظيره الإسرائيلي

لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

ضمن مساعى إحياء السلام.. شكرى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى (صور)