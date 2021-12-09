الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بترويج العملات المزيفة فى سوهاج

حبس
حبس

تمكنت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع أجهزة أمن سوهاج، من إلقاء القبض على مسجل خطر له معلومات جنائية ومقيم بمركز جزيرة شندويل شمال سوهاج، يروج للعملات النقدية المزيفة بواسطة استخدامه برنامجا إلكترونيا، وعثر معه على  مبالغ مالية كبيرة مزيفة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات إلى مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن اتساع نشاط المتهم فى ترويج العملات النقدية المزيفة بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

وأكدت تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة صحة المعلومات، وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم. 

وأشارت التحريات الى قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تقليد وترويج العملات المحلية وترويجها على عملائه راغبى التعامل فيها بمحافظة سوهاج، متخذاً من محل سكنه مركزاً لترويج نشاطه الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من الصور لوجه وظهر العملات الوطنية المقلدة متعددة الفئات").

بمواجهته اعترف بقيامه بتقليد العملات الوطنية المضبوطة عن طريق برنامج إلكترونى، والذى يحتفظ به على هاتفه المضبوط، ويقوم بترويجها عقب ذلك على عملائه مقابل أربعمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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