بوتين وبايدن يشددان على ضرورة التفاوض مع الحلفاء بشأن قضايا الناتو

صرح المتحدث باسم الكرملين الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن، شددا على الحاجة إلى التفاوض بشأن بعض القضايا الحساسة المتعلقة بحلف شمال الأطلسي مع أعضاء آخرين في الحلف وخاصة فيما يتعلق بتوسع الحلف شرقا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه "في الواقع، تطرق الرئيسين إلى بعض القضايا المتعلقة بحلفاء الناتو الآخرين خلال محادثاتهم. وفي الواقع، أكد الجانبان على الحاجة إلى تنسيق مثل هذه القضايا الحاسمة، بما في ذلك تلك المدرجة على جدول الأعمال، مع دول أخرى،" وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بيسكوف "بما أنهم ناقشوا الأمن في القارة، وذكروا عدم قبول تقدم الناتو شرقا، بالطبع، كانت هناك ملاحظة من زملائنا الأمريكيين بأن الأمر يحتاج إلى اتفاق مع الدول الأخرى".

وفيما يتعلق بإعداد المقترحات بعد المحادثات، أشار بيسكوف إلى أن الكرملين "لا يرغب في استباق الأمور. ففي الوقت الحالي، نحن نركز على إعداد النقاط الرئيسية لموقفنا بناء على ما فهمناه، والذي سيتم تطويره وعرضه على زملائنا الأمريكيين".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا يوجد فهم واضح لمن سيشارك في تطوير المقترحات من الجانب الأمريكي وما إذا كان أعضاء الناتو الآخرين سيشاركون فيها.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن أجريا مكالمة عبر الهاتف يوم الثلاثاء، واستمرت المحادثة أكثر من ساعتين بقليل. وكان الموضوع المهيمن هو أوكرانيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والأمن السيبراني والاتفاق النووي الإيراني. واتفق الزعيمان على إصدار تعليمات لممثليهما للمشاركة في "مشاورات موضوعية حول هذه القضايا الحساسة".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعرب خلال المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء "التصعيد الروسي" حول أوكرانيا، ولوّح باتخاذ إجراءات اقتصادية في حال التصعيد.