الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«انت تقدر».. احتفالية لطلاب ذوي الهمم بكلية التربية النوعية عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية في ثوبه الجديد، احتفالية بعنوان "انت تقدر" للطلاب ذوي الهمم بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعلى هامش الاحتفالية، تم تكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب ذوي الهمم المتفوقين في مجال دراستهم، والموظفين بالكلية.

وفي سياق آخر، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع أصحاب الهمم"، تحت رعاية الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وافتتحت الدكتور سلوى رشاد، فعاليات الندوة مؤكدة أن كلية الألسن بجامعة عين شمس فازت بالمركز الأول بمسابقة أكثر الهيئات تعاونًا لخدمة المكفوفين على مستوى الجامعات المصرية منذ عدة سنوات، ولديها مكتبة متخصصة لخدمة الطلاب المكفوفين وضعاف البصر، كذلك تقدم مكتبة رفيق الدرب خدماتها المجانية إلى طلاب مرحلتي الليسانس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة، وتهدف إلى  تمكين الطلاب المكفوفين وضعاف البصر من الاعتماد على أنفسهم ولو جزئيًا في حياتهم الجامعية.

وتهتم المكتبة بإتاحة النسخة الإلكترونية النصية أو تحويلها إلى نسق إلكتروني صوتي أو طباعتها بطريقة برايل أو طباعتها بخط كبير وفقا لاحتياجات كل شخص والفروق الفردية بين الطلاب، وتحتوي المكتبة على مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي والماسح الضوئي وطابعات البرايل.

الجامعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات التضامن شئون التعليم والطلاب وزيرة التضامن الاجتماعي جامعة عين شمس التضامن الاجتماعي نيفين القباج الدكتور الدكتور محمود المتيني

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