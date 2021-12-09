الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف للصيانة لمدة 5 أيام

فصل التيار
فصل التيار

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم الخميس، أنه تقرر فصل التيار عن بعض القرى بمركز بني سويف، من السبت إلى الأربعاء "الأسبوع القادم"، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وبحسب البيان الوارد من القطاع، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت "11/12"عن (قرية سنور)، ويوم الأحد "12/12" عن قرية (باروط)، ويوم الاثنين "13/12" عن (منشية الروضة، الكوم الأحمر)، ويوم الأربعاء "15/12" عن قرية (الحمرايا).

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم أعمال انطلاق بدء تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا،وذلك في إطار خطة الوزارة ضمن إجراءاتها الوقائية لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل الوزارة "خلال تواصله مع المحافظ" أنه قد تم اليوم البدء في تطعيم طلاب المرحلة الثانوية "عام وفني "،مشيرا إلى زيارته التفقدية لمدرسة الثانوية الزخرفية بمدينة بني سويف بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير التعليم الفني ، وذلك لمتابعة  منظومة العمل والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة للفرق الطبية القائمة على التطعيم ، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بالتنسيق بين الجهات المعنية من الصحة والتأمين الصحي.

وأشار "شحاتة" إلى أن هذه الخطوة تأنى في إطار حرص الوزارة على حصول الطلاب على اللقاح كحائط صد ضد الإصابة بالفيروس للحفاظ على الصحة العامة للطلاب وتعظيما للاجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى ، موجها الطلاب بضروة سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة http://www.egcovac.mohp.gov.eg

بني سويف الكهرباء وكيل وزارة التربية والتعليم الصيانة الدورية الجهات الحكومية

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وائل لطفي

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