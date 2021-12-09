طائرة جامعة الوادي الجديد ثالث أولمبياد الفتاة الجامعية

حصل فريق كرة الطائرة للطالبات بجامعة الوادي الجديد على المركز الثالث في الملتقى الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر خلال الفترة من5 إلى 9 ديسمبر الجاري بمشاركة 24 جامعة من الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة.

صرح بذلك الدكتور إبراهيم مجاهدن مدرب منتخب كرة الطائرة للبنات بالجامعة، موضحا أن فريق جامعة الوادى الجديد فاز على منتخب جامعة الأقصر في دور الـ32 بنتيجة 0/2 في الأشواط، ثم فاز على منتخب جامعة السويس في دور الـ16 بنتيجة 0/2 أيضٱ في الأشواطن ثم فاز على منتخب جامعة بني سويف في دور الـ8 بنتيجة 0/2.

وأخفق فريق الطائرة أمام منتخب جامعة أسيوط في الدور الـ4 المؤهل للمباراة النهائية ليتقابل مع منتخب جامعة قناة السويس (الإسماعيلية)في مباراة تحديد المركز الثالث ويفوز منتخب جامعة الوادي الجديد بنتيجة 1/2، وحصل الفريق على المركز الثالث والميداليات البرونزية وشهادات التقدير الخاصة بالمشاركة.

وقال الاستاذ الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه المشاركة تعد هي الأولى لهن في مثل هذه الملتقيات، مقدما الشكر للأستاذ الدكتور رجب كامل، عميد كلية التربية الرياضية، على تعاونه البناء مع إدارة الجامعة في تخصيص مجموعة من الأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاختيار وتدريب منتخبات الجامعة في مختلف الأنشطة الرياضية.