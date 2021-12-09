الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مش بخاف من الموت».. كيف عبرت «ياسمين عبدالعزيز» عن أزمتها بلغة الجسد؟

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أثار أول ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية التي دامت لشهور، مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" على قناة "CBC"، بعدما روت عن رحلتها مع المرض والعمليات التى أجرتها مؤخرًا حتى العلاج.

وخطفت ياسمين عبد العزيز، قلوب المشاهدين، حينما قالت: "أنا مش بخاف من الموت، وإني أروح عند ربنا بالنسبالي أحسن من الحياة اللي عايشينها دلوقتي"، مضيفة: “كل مشكلتي كانت في ولادي مش عايزة أسيبهم كدا”.

«الدستور تحلل في السطور التالية لغة جسد النجمة ياسمين عبد العزيز، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

ياسمين عبد العزيز

ياسمين ذو شخصية حيوية

رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، عن لغة جسد النجمة ياسمين عبد العزيز، قائلة: "أظهرت لغة جسد ياسمين عبد العزيز، أنها ذات شخصية حيوية، تحب الحياة، "مهيبرة" وشقية، ولديها طاقة إيجابية هائلة".

ياسمين عبد العزيز

تحدي المرض

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من الطبيعي أن هذه الشخصية الإيجابية، تشعر بالكثير من المشاعر المختلطة عند الحديث عن تعرضها للأزمات خاصة إذا كانت مرضية.

وتابعت، تشعر مثل هذه الشخصية بالانكسار أمام المرض، إلا أنها تعود لتقاومه بشدة، لأن المرض ضد طبيعتها، وهو ما أظهرته لغة جسدها، حيث عبرت عن “تحديها للمرض” وعدم الاستسلام له، قائلًة : "ياسمين ثرية فى كل مشاعرها".

 

ياسمين عبد العزيز

الثقة بالنفس

وأظهرت لغة جسد ياسمين عبد العزيز، الكثير من الثقة بالنفس، حيث أنها اتخذت وضعية إيجابية، حينما جلست منتصبة، وكتفيها  للخلف وذراعيها مفرودتين، أثناء لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي.

التواصل البصري الجيد

 ووفقًا لموقع mind tools، فإنه من لغة الجسد الإيجابية والفعالة، الحفاظ على التواصل البصري الجيد، مع نظرات الشخص الآخر لبضع ثوانٍ في كل مرة، واستخدم إيماءات اليد المفتوحة، وهي فرد اليد عن بعضهما البعض مع توجيه راحتي اليد قليلًا نحو الجمهور، فتشير هذه الطريقة إلى الرغبة في التواصل وتبادل الأفكار، وهو أيضًا ما أظهرته ياسمين عبد العزيز خلال لقائها الأول بعد شقائها من وعكتها الصحية.

وبدأت رحلة دخلت ياسمين عبدالعزيز في وعكتها الصحية، منذ 11 يوليو الماضي، حينما أجراء عملية جراحية، ليفاجأ الجمهور، زوجها أحمد العوضى، في 17 يوليو، عن تأخر حالتها الصحية، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلًا: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم".

ياسمين عبد العزيز التواصل الاجتماعي خبيرة لغة الجسد رغدة السعيد خبيرة لغة الجسد الإعلامية منى الشاذلي

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