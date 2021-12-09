الشباب العربي يبهر السائحين في معالم الأقصر الأثرية

أطلق المشاركون في منتدى الشباب العربي بمدينة الأقصر، مبادرة لدعم السياحة وتوجيه رسالة لشباب العالم والسائحين لزيارة مصر، مؤكدين أهمية الاستفادة من الطبيعة السياحية والجمال الذي تتمتع به المدينة الساحرة.

وحرص شباب المنتدى- الفوج الأول- على زيارة محافظة الأقصر عقب افتتاح طريق الكباش، كما حرص شباب المنتدى العربي بمدينة الأقصر الذين يمثلون 12 دولة عربية ومصرية بالتقاط الصور التذكارية مع المعالم الأثرية، وتقديم مجموعة من الأغنيات المميزة باللغتين العربية والإنجليزية، ما أدى إلى انبهار السائحين ومشاركتهم في الغناء أيضًا، وقدم أعضاء الاتحاد أغاني باللغة الإنجليزية نالت إعجاب السياح.

جاء ذلك بحضور خبراء الينوسيكو وأعضاء الاتحاد العربي للشباب والبيئة وعدد من خبراء البيئة في مصر والدول العربية والإفريقية.

ومن ناحيته، أكد دكتور عبدالعزيز صلاح، الخبير الدولي في التراث وأستاذ الآثار جامعة القاهرة، أن هناك أهمية لزيارة الشباب والتعرف على المعالم الأثرية التي تخلد أمجاد المصريين القدماء وتؤكد تفوق الهندسة المعمارية من خلال إنشاء معبد حتشبسوت بالبر العربي وكذلك معبد هابو على أن مشاركتنا لدعم السياحة.

بينما قال الدكتور ممدوح رشوان، أمين الاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن التوسع في رامج الشباب انطلاقا من رؤية الدولة للاهتمام والجذب السياحي، فضلا عن الميزة النسبية لمحافظة الأقصر في وجود عدد من المعابد وهي محميات للتراث العالمي ومتحف للتراث وليست للسياحة فقط.

السائحين في معالم الأقصر الأثرية

وأضاف «رشوان»، أن المحافظة تعد مدينة السياحة العالمية لما تتمتع به من أنشطة سياحية متعددة أهم المقاصد للسياحة من أوروبا إلى إفريقيا ومناحي عديدة جعلتها واجهة السياحة العالمية وهي تحتوي على العديد من الثروات وهي تشكل جزءًا من الناتج المحلي من السياحة.

السائحين في معالم الأقصر الأثرية

وفي ختام فعاليات اليوم السادس لمنتدى الشباب العربي قام ممثلو 12 جامعة عربية ومصرية بإطلاق مبادرة لدعم السياحة وشارك وفد من المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، برئاسة الدكتور إيهاب محمود عيد، رئيس مجلس الإدارة، بإطلاق الأغاني الوطنية والتي التف السياح من حولهم في سعادة بالغة، معربا عن فخره واعتزازه بمشاركة المعهد فى حدث يسوده أجواء حضارية وثقافية هائلة، يعود صداها على تنمية السياحة والبيئة.

السائحين في معالم الأقصر الأثرية

وأضاف العميد أحمد ضيف، أمين عضو المنتدى، بأن ما يحدث بالأقصر وأسوان فخر لكل مصري، وأعرب عن سعادته وفخره بطلاب المعهد لما حققوه من إنجاز فى حصد العديد من الجوائز ولفت أنظار جميع الوفود المشاركة فى الدول العربية والإفريقية وأشاد بذلك ممثل جامعة الدول العربية.

السائحين في معالم الأقصر الأثرية

وقالت الدكتورة مريم أسعد، إحدى المشاركات في المنتدى، إنه ليس جديدًا على طلاب المنتدى ما حققوه من نجاح ومشاركة فاعلة، وأنه من دواعى السرور والفخر أن يكون أعضاء الاتحاد من أوائل الوفود الزائرة لطريق الكباش، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة إحياء الطريق الأثرى، بعد أكثر من 3 آلاف سنة وسط أجواء حضارية وثقافية.

وتقول الدكتورة دنيا مصطفى الخبيرة الإعلامية عضو المنتدى، إن المنتدى يُعقد بمشاركة وزارات الشباب والرياضة، البيئة، السياحة، الرى والموارد المائية، منظمة اليونيسيف، منظمة الإيسيسكو، برنامج المنح الصغيرة.