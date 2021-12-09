أيرلندا الشمالية: متحور «أوميكرون» سيصبح السلالة المهيمنة بحلول العام الجديد

قال الوزير الأول في أيرلندا الشمالية، بول جيفان، إنه بحلول العام الجديد سيصبح (أوميكرون) هو السلالة المهيمنة، حيث أن الخبراء قالوا أنه قابل للانتقال بدرجة كبيرة، مما يدعو للقلق.

وأضاف جيفان - خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، وفقًا لصحيفة (بلفاست تليجراف) المحلية - أن السلطة التنفيذية تدرس مجموعة من الخيارات من أجل التعامل مع متحور فيروس كورونا (أوميكرون) بطريقة فعالة.

وتابع: "لسنا بحاجة إلى الشعور بالذعر ولكننا بحاجة إلى الاعتراف بأن ما نصحنا به أن هذا المتغير الجديد سيشكل تحديًا لنا في أيرلندا الشمالية في وقت مبكر من العام الجديد وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

وأوضح أن "هناك مناقشات في السلطة التنفيذية، لذلك سننظر في كل هذه الأفكار فيما يتعلق بما هو ضروري وننظر في مجموعة من السيناريوهات، لكننا نأمل ألا نضطر إلى فعل أي شيء".

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا، حتى لو كانت اللقاحات أقل فاعلية في مواجهة متحور "أوميكرون"، ولكن يبقى التطعيم أفضل من عدمه وفقا لما نشره موقع الأمم المتحدة.

ووفقًا للمنظمة فإن "أوميكرون" ينتشر بصورة كبيرة وقد يحمل تأثيرًا كبيرًا على مسار جائحة كوفيد-19، "لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط"، لا سيما مع تزايد الحالات المصابة بأوميكرون في جنوب إفريقيا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى، ومن المهم رصد ما يحدث في جميع أنحاء العالم بعناية، لفهم ما إذا كان بإمكان "أوميكرون" أن يتفوق على دلتا".

وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني في المنظمة المعني بـ "كوفيد-19": "نرى ارتفاعًا في الانتشار بأوميكرون في جنوب إفريقيا، وأحد الأمور التي ننظر إليها الآن هو كيف ينتشر أوميكرون في أوساط مجتمعات مختلفة"، داعية إلى التعجيل في إدارة اللقاحات.