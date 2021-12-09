سقوط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين فى كفر الشيخ

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط سيدة تدير "أكاديمية بدون ترخيص"، للاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

وأثبتت التحريات قيام السيدة بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية تم العثور على عدد من الشهادات "مزورة" باللغة العربية والأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الجهات، وعدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية "مزورة بالكامل"، وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال، و جهاز كمبيوتر "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحتوى على صور الشهادات المزورة وبرامج تعديل الصور، وبمواجهتها أقرت بنشاطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.