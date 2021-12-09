لابيد: أشكر "السيسى" على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر تحدث فيها عن زيارته اليوم الخميس إلى القاهرة عقب لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: "أشكر الرئيس السيسي على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة على اللقاء الحميمي والحوار المفتوح وأتطلع إلى مواصلة الحوار بيننا. تحدثنا عن موضوعات أمنية منها محاولات إيران للتحول إلى دولة ذات قدرات عسكرية نووية ومواجهة العناصر الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة".

تفاصيل أول زيارة لـ"لابيد" إلى القاهرة

وصل صباح اليوم الخميس وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد إلى القاهرة في أول زيارة له إلى القاهرة منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية في يونيو الماضي، واستقبله رئيس المراسيم في وزارة الخارجية المصرية.

تستغرق زيارة لابيد إلى القاهرة عدة ساعات يتضمنها برنامج مزدحم من اللقاءات والاجتماعات، فمن حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، كما سيعقد عددًا من الاجتماعات الأخرى مع المسئولين المصريين قبل أن يغادر إلى إسرائيل مساء اليوم.

سيناقش لابيد عددًا من الملفات الهامة مع القادة المصريين، على رأسها التهدئة في غزة، وسيطرح خطته لهدنة بعيدة المدى في غزة، كما ستتطرق الاجتماعات إلى ملف الأسرى والمفقودين.

لابيد: سنواصل العمل معًا للاستقرار الإقليمي

كتب "لابيد" تغريدة صباح اليوم الخميس على تويتر قال فيها:" هبطت في القاهرة هذا الصباح لزيارة دبلوماسية، سألتقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تعميق العلاقات الإسرائيلية المصرية من منظور سياسي – أمني – اقتصادي هو مصلحة مهمة لدولة إسرائيل، سنواصل العمل معًا لدفع المصالح المشتركة للاستقرار الإقليمي".

وعن لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي قال:" أشكر الرئيس السيسي على مساهمته ذات الأبعاد التاريخية للمنطقة على اللقاء الحميمي والحوار المفتوح وأتطلع إلى مواصلة الحوار بيننا. تحدثنا عن موضوعات أمنية منها محاولات إيران للتحول إلى دولة ذات قدرات عسكرية نووية ومواجهة العناصر الإرهابية وعدم الاستقرار في المنطقة".