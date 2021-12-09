الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعيين إيهاب أبوزيد رئيسًا لشبكة قنوات «النهار»

ايهاب أبو زيد
ايهاب أبو زيد

أعلنت إدارة شبكة قنوات "النهار" عن تعيين المخرج الكبير إيهاب أبو زيد، رئيسًا للشبكة.

وشغل أبو زيد، عدة مناصب من بينها؛ رئيس قناة "المحور"،  ثم المدير التنفيذي لقناة "dmc"، ومديرًا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما تمتد خبرته في مجال إخراج البرامج التلفزيونية، إلى أكثر من عشرين عامًا في مصر والوطن العربي.

وقال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة الشبكة: "نحن سعداء بانضمام المخرج إيهاب أبو زيد، إلى المجموعة كرئيس تنفيذي للشبكة، لما له من خبرات في مجال إدارة القنوات الفضائية، بالإضافة إلى سمعته الحسنة والتزامه بمتطلبات وظيفته خلال جميع المحطات التي عمل بها، ونتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة شبكة قنوات (النهار) والمحافظة على تصدرها للقنوات الفضائية من حيث نسب المشاهدة منذ افتتاحها منذ عشرة سنوات".

من جانبه، قال إيهاب أبو زيد، إنه فخور بالانضمام لشبكة عريقة مثل (النهار)، وسيبذل قصارى جهده مع فريق العمل بالقنوات من أجل رفعة وتطوير الشبكة لتواكب المتغيرات العالمية في عالم البث التليفزيوني، وتقديم محتوى يليق بالمشاهد المصري والعربي.

ايهاب أبو زيد رئيس شبكة قنوات النهار النهار شبكة النهار رئيس شبكة النهار

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وائل لطفي

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