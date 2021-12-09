الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4000 «كتاب دراسي خارجي» بدون ترخيص في الأزبكية

كتاب دراسي خارجي
كتاب دراسي خارجي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشراف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من القبض على مسئولي مكتبة بدون ترخيص بالأزبكية. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا يفيد بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسئولى "مكتبة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة– ملك أحد الأشخاص" بإدارة المكتبة لبيع وتداول العديد من الكتب الدراسية، وذلك بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط "المدير المسئول"، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (4000 نسخة من الكتب الدراسية التعليمية الخارجية لسنوات دراسية مختلفة" بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه المدير المسئول، وكذا بارتكابه تلك المخالفات بمشاركة المالك بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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وائل لطفي

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