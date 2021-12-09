«الزراعة» تحصن 4.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمودن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و530 ألفا و496 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينها مليون و337 ألفا و306 رءوس أبقار، 723 ألفا و238 رأس جاموس، 411 ألفا و909 رأس أغنام، 58 ألفا و43 رأس ماعز، و2 مليون و440 ألفا و385 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينها مليون و262 ألفا و947 رأس أبقار، 714 ألفا و844 رأس جاموس، 403 آلاف و647 رأس أغنام، 57 ألفا و643 رأس ماعز، 1304 رءوس جمال، حتى 8 ديسمبر الجاري.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وكانت قد قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة والمحافظات بمواصلة تنفيذ حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية.

وضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض من خلال التحصين الحلقي والتقصي فى نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المصابة ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وقد تم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.