الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفدا من كلية الدفاع الوطني الكينية

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الدول الإفريقية الشقيقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تحرص على فتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع دول حوض النيل وإتاحة الفرصة لتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة. 

وأعرب التراس عن اعتزازه بزيارة اللواء"كارلوس كاهاريري" مدير كلية الدفاع الوطني الكينية والوفد المرافق، باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية وتطورها وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين بدولة كينيا الشقيقة.

وفي إطار الزيارة، حرص الفريق "عبد المنعم التراس" على فتح حوار مفتوح مع الوفد الكيني، تناول فيه تاريخ تأسيس الهيئة العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، مشيرا إلى استراتيجية العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين أحدث  التكنولوجيات والتقنيات في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية.

كما ذكر التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع كينيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، وأيضا تبادل الخبرات والتدريب في العديد من المجالات.

وخلال  تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وفد كلية الدفاع الوطني الكينية عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب وفد كلية الدفاع الوطني الكينية عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية.

السيسي عبد الفتاح السيسي الثورة الصناعية عبد المنعم التراس دول حوض النيل التصنيع المحلي

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