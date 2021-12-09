النيابة الإدارية تأمر بمجازاة مدير عام إدارة السلام التعليمية

انتهت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس، مدير النيابة في القضية رقم 318 لسنة 2021 (تعليم ثالث) إلى مجازاة مدير عام إدارة السلام التعليمية تأديبيًا بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية منصوص عليها في المواد 55 ـ 56 ـ 57 ـ 61 ـ 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وإرسال أوراق القضية إلى لجنة التأديب المختصة.

وكشفت تحقيقات المستشار شريف كلبوش، الوكيل العام بالنيابة، عن أن مدير عام إدارة السلام التعليمية في 7 يونيو 2021 بصفته الوظيفية وبدائرة عمله، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها المؤثمة وفقًا لقانون الخدمة.

وتبين من أوراق القضية أن المخالف أمر بإلغاء تكليف عواطف علي محمد، من وظيفة موجه أول الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بإدارة السلام التعليمية وكلف موجهة أخرى بدلًا منها بالمخالفة للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.

وأكدت النيابة الإدارية عبر حيثيات قرارها أن ذلك ثابت فى حقه على نحو ما ذكر عنه في الأوراق والتحقيقات وتأيد بشهادة الشهود من أن هذا الإجراء الصادر عن المخالف المذكور عاليه هو إجراء مخالف لصحيح التعليمات وللقانون، بأن التكليف أو إلغاءه للموجهين الأوائل بالإدارات التابعة للمديرية لا بد أن يكون صادرا عن الموجه العام للمادة الأمر الذي يشكل فى حقه ذنبًا تأديبيًا نتيجة لعدم أداء العمل المنوط به القيام به بدقة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها فى القوانين واللوائح الموثقة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

وشددت النيابة الإدارية على أنه ولا يغير من ذلك دفاع المخالف المذكور بأنه مختص قانونًا بذلك، حيث إن هذا الدفع واهٍ، ومردود عليه بشهادة الشهود بعدم اختصاصه بإلغاء تكليف الشاكية وتكليف بديلًا عنها، وأن اختصاصه يتمثل في إعادة عرض أو طلب إلغاء التكليف وترشيح بديلًا أفضل بالعرض على التوجيه العام للمادة، حيث إن قرار تكليف الشاكية صادر من السلطة المختصة بصفتها المهنية الأعلى والمختصة بذلك وهى التوجيه العام للمادة، ولا يجوز إلغاء تكليف صادر عن السلطة الأعلى المتمثلة في المديرية بقرار صادر من مدير الإدارة التعليمية الأمر الذي رأت معه طرح دفاعه جانبًا

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من عواطف علي محمد، موجه أول الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بإدارة السلام التعليمية ضد مدير إدارة السلام التعليمية، وقد انتهت هذه النيابة إلى قيد الأوراق برقم القضية الماثلة لتحديد المسئوليات.

وبسؤال الشاكية شهدت أنها مقدمة الشكوى محل التحقيق والمرفقة بالأوراق ورددت مضمونها وأضافت بتضررها من مدير إدارة السلام التعليمية المدعو جمال حشمت لإلغائه أمر التكليف الصادر كموجه أول المادة المذكورة في 7/6/2021 وامتناعه عن تنفيذ أمر إعادة تكليفها الصادر من توجيه عام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات والصادر في 20/6/2021 دون مبرر قانوني.