أسامة عبدالفتاح مديرا فنيا لدورة مهرجان الإسماعيلية الـ23

قرر المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، تعيين الناقد والكاتب الصحفي أسامة عبد الفتاح مديراً فنياً للدورة الـ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية، والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس ٢٠٢٢.

جاء ذلك القرار عقب لقاء ثلاثي جمع كل من السيناريست زينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج سعد هنداوي، والناقد أسامة عبد الفتاح، حيث اجتمعوا أمس الأربعاء بأعضاء لجنة اختيار أفلام الدورة الـ٢٣ من المهرجان استعداداً لبدء أعمال اختيار الأفلام المشاركة في هذه الدورة.

جدير بالذكر أن أسامة عبدالفتاح يشغل منصب مدير تحرير صحيفة "الأهرام المسائي" ويمارس النقد السينمائي بانتظام في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية الكبرى منذ عام 1994.

وتولى مسئولية صفحات السينما في العديد من الصحف اليومية والأسبوعية. شارك في تأسيس مجلة "الفن السابع" المتخصصة وكان آخر رئيس تحرير لها.

كما شارك في عضوية لجان تحكيم النقاد بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية، ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم المصري، وعمل مديراً لمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، ومستشاراً إعلاميًا لمهرجان الإسماعيلية وعضواً في لجنة اختيار الأفلام بالإسماعيلية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر أسامة عبد الفتاح العديد من الكتب والدراسات المتخصصة في المجال السينمائي.

إطلاق الشعار الرسمي لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

كشف المخرج "سعد هنداوي" رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الشعار الرسمي للمهرجان، وذلك بعد أن أعلن عن إقامة مسابقة لتصميم الشعار شارك خلالها عدد من المصممين إلى أن وقع الاختيار على هذا الشعار.

قام بتنفيذ الشعار المخرج "محمد ماجد" الذي شارك بالمسابقة وهو مخرج مصري و Art Director تخرج من المعهد العالي للسينما - أكاديمية الفنون في مصر، وهو أحد الخريجين البارزين من أكاديمية نيويورك للأفلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية، وحاز على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية كمخرج ومدير ابداعي في مجال صناعة الأفلام، الإعلانات التلفزيونية والرسوم المتحركة.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.