الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكيم يفتتح كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022

حكيم
حكيم

يفتتح الفنان حكيم  كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، التي تنطلق الشهر المقبل، ليكون نجم حفل الافتتاح وممثل العرب الوحيد في أكبر احتفالية رياضية قارية مع عدد من نجوم الغناء بإفريقيا، وذلك للمرة الثانية.

ومن المنتظر أن يغني حكيم خلال الحفل أغنية "واقفين مع إفريقيا"، والتي يتم تنفيذها بأحدث التقنيات العالمية لتليق بهذا الحدث الذي ينتظره العالم بأكمله .

في السياق؛ تعاقدت إحدى الشركات الإفريقية الكبرى في مجال تنظيم الحفلات مع حكيم ليحي 7 حفلات في أكبر مدن بالكاميرون تقديرا لشعبيته الكبيرة في القارة السمراء وحب الجمهور لفنه.

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