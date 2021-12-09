أبو الغيط يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الجامعة العربية لبلاده

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع اللبنانية والإقليمية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبوالغيط، أعرب خلال اللقاء عن دعم الجامعة العربية المستمر للبنان من أجل الخروج من الأزمة المستحكمة التي يعيشها، بكل ما تنطوي عليه من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة يُعاني منها المواطن اللبناني.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام للجامعة، أكد على الثقة في قدرة الرئيس ميقاتي، على إدارة الإصلاحات المأمولة، لما يتمتع به من حكمة وشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية.

ونقل المصدر عن أبوالغيط، تأكيده أن تحقيق التوافق الداخلي، وإن كان مهمًا من أجل المضي قُدمًا في طريق الإصلاحات لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، إلا أنه لا ينبغي أن يكون نافذة لتعطيل الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع اللبناني والدولي.

وشدد أبوالغيط، على أن تعزيز علاقات لبنان بمحيطه العربي يشكل جانبًا مهمًا من تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، معربًا عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الأخيرة التي أسهمت في حلحلة الأزمة مع المملكة العربية السعودية وبعض الدول الاخري، ومناشدًا كافة الأطراف العربية على وجه الخصوص الوقوف إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

ووصل صباح اليوم، نجيب ميقاتي، إلى القاهرة في مستهل زيارة رسمية لمصر، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفق بيان رسمى لحكومة لبنان.

ويضم الوفد اللبناني سفير لبنان في مصر علي الحلبي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، وستبدأ محادثات رئيس الوزراء اللبناني باجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي - حسب بيان الحكومة اللبنانية.