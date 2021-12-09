الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

التحفظ على المتهمة بالتعري لحين وصول المترجم وسماع أقوالها

المتهمة
المتهمة

أقرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة اليوم بالتحفظ على المتهمة بالتعري تمامًا داخل بلكونة إحدى الشقق السكنية بالتجمع، لحين وصول المترجم وسماع أقول لها فيما نسب إليها من التحريض على الفسق والفجور.

 أقرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة باستدعاء مترجمًا لتولي مسؤولية التواصل بين السيدة المتهمة بالتعري تمامًا داخل بلكونة إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس وبين ممثل النيابة. 

وقال شهود العيان، بأنهم تفاجئوا بخروج سيدة داخل إحدى البلكونات الرئيسية في العقار محل الواقعة وهى عارية تمامًا، مما دفعنا للاتصال فورًا بالشرطة.

وأوضح شهود العيان بأن الشقة محل الواقعة يتردد عليها العديد من الأشخاص نظرًا لأن صاحبها يقوم  بتأجيرها باليوم، لذلك قاموا بالاتصال بالشرطة لضبط السيدة لتحريضها على الفسق والفجور، نظرًا لأن أغلبية السكان بالمنطقة طلاب بالجامعة الأمريكية فما فعلته ما هو إلا محاولة لاستقطاب وإغواء الطلاب الجامعيين. 

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من مجموعة من الأهالي، يفيد بظهور سيدة عارية تمامًا داخل أحد البلكونات المجاورة لهم، وعلى الفور تم تحديد المتهمة وضبطها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

سيدة شقة التجمع بلكونه عارية

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