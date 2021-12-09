الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محل بربع طن دواجن ولحوم فاسدة في القاهرة

ضبط صاحب محل
ضبط صاحب محل

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب محل ضبط  بحوزته  كميات من الدواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

 وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل مواد غذائية وذلك لإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و عثر بداخل المحل المشار إليه على (263 كيلو "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

مديرية امن القاهرة صاحب محل دواجن لحوم فاسدة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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