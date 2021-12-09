تغريدات محمد صلاح الأكثر إعجابًا على «تويتر» خلال 2021

يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة، بعد تحليل الوسوم والإشارات والتغريدات والرموز التعبيرية في نهاية كل عام.

وكشف تويتر، عن أن كرة القدم كانت من أبرز الموضوعات التي قادت المحادثات العامة في مصر في العام 2021.

تغريدات محمد صلاح الأكثر إعجابًا

تصدّر لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح العرض مرة أخرى على تويتر في عام 2021. وفيما يلي تغريداته الأكثر إعجابًا مع الصور:

نشر محمد صلاح صورة قديمة له وهو يزور المسجد الأقصى.

شارك محمد صلاح صورة للاحتفال بلحظة فرح مع ابنته.

أظهر محمد صلاح لياقته البدنية عبر صورة له في صالة الألعاب الرياضية.

هنأ محمد صلاح متابعيه بشهر رمضان المبارك.

نشر محمد صلاح صورة له على تويتر مع لاعبي كرة القدم حسام غالي ومحمود تريزيجيه ومحمد هاني.

شارك محمد صلاح صورة له على شاطئ جميل في مصر.

غرّد محمد صلاح معلنًا عن وصوله إلى مصر، مع صورة له في المطار.

أظهر محمد صلاح فخره بفريقه، حيث شارك صورة له في الملعب أثناء إحدى المباريات.

غرّد محمد صلاح على تويتر حول مباراة خسرها فريقه في أكتوبر، مع رسالة تذكير للمشجعين والمتابعين بأن الفريق يسعى للفوز باللقب ولديه ما يلزم لذلك.

قام محمد صلاح بنشر صورة لنفسه وهو يستمتع بوقته في المسبح.

وسوم أندية كرة القدم الأكثر استخدامًا

1. #الزمالك

2. #الأهلي

لاعبو كرة القدم الأكثر ذكرًا

1. لاعب نادي الزمالك الرياضي شيكابالا

2. لاعب فريق ليفربول محمد صلاح

3. لاعب النادي الأهلي الرياضي محمد الشناوي

4. لاعب نادي الزمالك الرياضي طارق حامد

كما كشف تويتر، عن الموضوعات التي قادت المحادثات العامة حول الترفيه في مصر في العام 2021.

المشاهير الأكثر ذكرًا

عندما يتعلق الأمر بالمشاهير، يمكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم الوصول مباشرة إلى المشاهير المفضلين لديهم على "تويتر". وفيما يلي المشاهير الأكثر ذكرًا في مصر لهذا العام:

الممثلون والممثلات الأكثر ذكرًا:

1. نبيل الحلفاوي

2. ياسمين صبري

3. يوسف الشريف

4. أحمد حلمي

5. محمد رمضان

المطربون الأكثر ذكرًا:

1. عمرو دياب

2. تامر حسني

3. حمزة نمرة

4. محمد منير

5. محمد حماقي

أما الحساب الأسرع نموًا في مصر كان من نصيب الممثلة والمغنية سمية الخشاب

تغريدات المشاهير الأكثر إعجابًا في مصر

شارك الممثل خالد النبوي شعوره بالفخر بوطنه على ضوء موكب الفراعنة الذهبي الذي أقيم في أبريل.

قام الممثل أحمد مكي بمشاركة ملصق لمسلسل "الاختيار" مع زميله الممثل كريم عبدالعزيز، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2021.

قام الممثل أحمد حلمي بنشر صورة له وزميله الممثل كريم عبدالعزيز (وطلب من الناس كتابة تعليق على الصورة.

وزميله قام الممثل محمد هنيدي بنشر صورة لنفسه مرتديًا شعرًا مستعارًا، مع تعليق من أغنية كاظم الساهر.

قام الممثل أحمد أمين بنشر صورة مرحة عن التوقعات مقابل الواقع عند الطلب عبر الإنترنت، مع مقارنة جانبية مضحكة مع ديفيد بيكام.

تغريدات لاقت تفاعلاً كبيرًا

لم يكن عام 2021 عام المشاهير فقط، حيث عرض الأشخاص العاديون جوانب من شخصياتهم عبر المنصة. من التغريدات المثيرة لمشاعر الدفء، إلى المليئة بروح الدعابة، فيما يلي بعض التغريدات الأكثر إعجابًا لهذا العام: