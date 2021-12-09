تجديد حبس سائق حاول تهريب 13 كيلو حشيش بالغردقة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة تهريب 13 كيلو حشيش من قنا للغردقة.

وكان المستشار محمد غالب ماجد غالب، رئيس نيابة الغردقة، قد قرر حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم القبض عليه من أجهزة الأمن بالغردقة وبحوزته 13 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش.

وكانت مباحث قسم أول الغردقة بالبحر الأحمر قد أحبطت محاولة سائق تهريب وترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش أثناء قدومه من قنا للغردقة، وتم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته الحشيش وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة.

وكشفت التحقيقات عن تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، تمكن الرائد إسلام عبدالحميد، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، والنقيب مصطفى أبوالليل، معاون المباحث، من ضبط سائق يُدعى أحمد على أحمد من قنا يستقل سيارة بداخلها 26 طربة حشيش تزن قرابة ١٣ كيلو جرامًا، داخل جوال وخلال التحقيقات اعترف المتهم بحيازته للمخدرات قبل ترويجها على العملاء، وتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة.