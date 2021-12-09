عبدالغفار متحدث رئيسي في الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني

شارك الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني لبيدو، كضيف شرف رسمى ومتحدث رئيسى والتى أقيمت حضوريا ببكين بالصين وبنظام الفيديو كونفرانس للدول العربية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على ترحيب الأكاديمية لاستضافة الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربى الصينى لبيدو والمقرر عقدها خلال عام 2023 بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع الذكية والتى يتواجد بها كلية الذكاء الاصطناعى والمركز العربى للذكاء الاصطناعى بالأكاديمية، مشيرا إلى الدور الرائد للأكاديمية دوليا وعربيا فى مجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات وكأحد الأذرع الفنية الداعمة لمنظومة العمل العربي المشترك وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

وترأس الاجتماع السفير لي شينجوين، المدير العام لمنتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الشئون الخارجية الصينية وبحضور كبار مسئولي وزارة الخارجية الصينية وكبار مسئولي وزارات الخارجية والاتصالات بالدول العربية ورؤساء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي مقدمتهم الدكتور عبد العزيز ولد داهى وزير التحول الرقمي والابتكار بموريتانيا والدكتور اسحاق سيدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى والسفير فريس مهداوى عميد مجلس السفراء العرب بالصين وسفير فلسطين ببكين، والسفير محمد البدرى سفير جمهورية مصر العربية ببكين، والسفير محمود الأمين رئيس بعثة جامعة الدول العربية ببكين، والدكتور محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والوزير مفوض الدكتور خالد والي، مدير إدارة تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية، والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية والدكتور صالح مصباح رئيس وحدة الاستشعار عن بعد.