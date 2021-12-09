الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة صادر ضده أحكام قضائية فى قصر النيل

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل، اليوم الخميس، حبس صاحب شركة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالهروب من أحكام قضائية غرامات مالية.

كانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط صاحب إحدى الشركات صادر ضده حكم غرامة بأكثر من 35 مليون جنيه بقصر النيل.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة بالأوراق المالية، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ومقيم بمحافظة الجيزة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم غرامة "أوراق مالية" بإجمالى غرامة مالية مستحقة بلغت خمسة وثلاثين مليـونا وأربعمائة تسعة وتسعين ألف جنيه "35 مليونا و499 الف جنيه"، وذلك حال تواجده بمقر الشركة عمله.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات التحقيقات غرامات مالية أحكام قضائية محكمة قصر النيل

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