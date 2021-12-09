الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق بـ 60 طربة حشيش في الغردقة

حشيش
حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط سائق بحوزته كمية من مخدر الحشيش بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات لمكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، برئاسة العقيد شهاب جابر، تفيد بقيام سائق بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، بالاتجار في المواد المخدرة ومحاولة ترويجها.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تمكن الرائد الحسيني حلمي الضابط بالمكافحة، من القبض على المتهم وبحوزته (60 طربة حشيش)، وذلك تحت إشراف العقيد شهاب جابر مدير مكتب مكافحة المخدرات.

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